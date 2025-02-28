Ссора Трампа и Зеленского — реакция сенатора США

Герой и трус — сенатор США о скандале Зеленского и Трампа
После ссоры Президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа многие мировые чиновники стали на сторону главы украинского государства. Так, американский сенатор Адам Шифф назвал главу Белого дома трусом.
Об этом Адам Шифф написал в своем Х (Twitter).
Реакция сенатора США на скандал между Трампом и Зеленским
"Сегодня в Овальном кабинете встречались герой и трус. А когда встреча завершилась, герой вернется домой, в Украину", — написал Адам Шифф.
Напомним, в Польше отреагировали на ссору между Зеленским и Трампом. Дональд Туск выразил поддержку Украине.
Кроме того, скандал в Белом доме прокомментировали в Германии и Франции. Они поддержали лидера Владимира Зеленского.
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