Ссора Трампа и Зеленского — реакция сенатора США

Сенатор США Адам Шифф. Фото: Reuters

После ссоры Президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа многие мировые чиновники стали на сторону главы украинского государства. Так, американский сенатор Адам Шифф назвал главу Белого дома трусом.

Об этом Адам Шифф написал в своем Х (Twitter).

Читайте также:

Реакция сенатора США на скандал между Трампом и Зеленским

"Сегодня в Овальном кабинете встречались герой и трус. А когда встреча завершилась, герой вернется домой, в Украину", — написал Адам Шифф.

Скриншот сообщения Адама Шиффа

Напомним, в Польше отреагировали на ссору между Зеленским и Трампом. Дональд Туск выразил поддержку Украине.

Кроме того, скандал в Белом доме прокомментировали в Германии и Франции. Они поддержали лидера Владимира Зеленского.