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Герой и трус — сенатор США о скандале Зеленского и Трампа

28 февраля 2025 21:30
Карина Приходько - Редактор
Ссора Трампа и Зеленского — реакция сенатора США
Сенатор США Адам Шифф. Фото: Reuters
Карина Приходько - Редактор

После ссоры Президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа многие мировые чиновники стали на сторону главы украинского государства. Так, американский сенатор Адам Шифф назвал главу Белого дома трусом.

Об этом Адам Шифф написал в своем Х (Twitter).

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"Сегодня в Овальном кабинете встречались герой и трус. А когда встреча завершилась, герой вернется домой, в Украину", — написал Адам Шифф.

сварка в Білому домі
Скриншот сообщения Адама Шиффа

Напомним, в Польше отреагировали на ссору между Зеленским и Трампом. Дональд Туск выразил поддержку Украине.

Кроме того, скандал в Белом доме прокомментировали в Германии и Франции. Они поддержали лидера Владимира Зеленского.

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