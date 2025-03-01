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Зеленський заявив, що США допомогли Україні вижити

1 березня 2025 01:11
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський подякував Трампу та США за підтримку
Володимир Зеленський та журналіст FoxNews. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський подякував лідеру Сполучених Штатів Америки Дональду Трампа та народу за підтримку. Він наголосив, що Вашингтон допоміг країні вижити.

Про це глава держави сказав в інтервʼю Fox News у суботу, 1 березня.

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Український лідер висловив вдячність американському народу, Трампу та двопартійній підтримці в Конгресі.

"І я завжди був дуже вдячним", — зауважив Зеленський.

Водночас він зазначив, що деякі речі треба обговорювати без камер.

Нагадаємо, Зеленський висловив готовність підписати угоду зі США щодо мінералів, але зазначив, що цього документа недостатньо для припинення війни.

Також Трамп озвучив умову для відновлення переговорів з Зеленським після того, як між політиками виник скандал.

Володимир Зеленський США війна Дональд Трамп Україна
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