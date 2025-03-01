Заява Володимира Зеленського щодо підписання угоди по мінералам із США

Володимир Зеленський і Брет Байєр. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він готовий підписати угоду із США щодо мінералів. Але лише цього документа для зупинення війни недостатньо.



Про це він заявив у суботу, 1 березня, в інтерв'ю в програмі Брета Байєра "Спеціальний репортер" на каналі Fox News після емоційної розмови з американським лідером Дональдом Трампом.

Заява Зеленського про угоду щодо мінералів

За словами глави держави, потрібен план для зупинення Путіна.

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"Ми готові підписати угоду щодо мінералів. Але цього мало. Може я чогось не знаю і Трамп має план як зупинити Путіна", — сказав український лідер.

Зеленський додав, що українська сторона не виступає проти угоди щодо мінералів, але повинна розуміти, які гарантії безпеки отримає.

"Ми не проти цієї угоди, але ми хочемо розуміти, яке місце гарантії безпеки займуть у ній", — акцентував він.

На питання журналіста, коли угода буде підписана, Зеленський відповів, що поки не знає.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Дональд Трамп посварились у прямому ефірі. Конфлікт стався через звинувачення Америки у тому, що Україна нібито "невдячна".

Пізніше Зеленський вже зробив першу заяву після конфлікту з Дональдом Трампом у Білому домі. Він подякував Америці за підтримку.