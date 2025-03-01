Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Подписание соглашения по минералам — Зеленский сделал заявление arrow

Подписание соглашения по минералам — Зеленский сделал заявление

1 марта 2025 01:21
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор
Заявление Владимира Зеленского о подписании соглашения по минералам с США
Владимир Зеленский и Брет Байер. Фото: скриншот
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов подписать соглашение с США по минералам. Но только этого документа для остановки войны недостаточно.

Об этом он заявил в субботу, 1 марта, в интервью в программе Брета Байера "Специальный репортер" на канале Fox News после эмоционального разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

Заявление Зеленского о соглашении по минералам

По словам главы государства, нужен план для остановки Путина.

Читайте также:

"Мы готовы подписать соглашение по минералам. Но этого мало. Может я чего-то не знаю и Трамп имеет план как остановить Путина", — сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что украинская сторона не выступает против соглашения по минералам, но должна понимать, какие гарантии безопасности получит.

"Мы не против этого соглашения, но мы хотим понимать, какое место гарантии безопасности займут в нем", — акцентировал он.

На вопрос журналиста, когда соглашение будет подписано, Зеленский ответил, что пока не знает.

Напомним, Владимир Зеленский и Дональд Трамп поссорились в прямом эфире. Конфликт произошел из-за обвинений Америки в том, что Украина якобы "неблагодарная".

Позже Зеленский уже сделал первое заявление после конфликта с Дональдом Трампом в Белом доме. Он поблагодарил Америку за поддержку.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп соглашение война в Украине спор Зеленского и Трампа
Реклама
Реклама
Реклама