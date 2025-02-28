Німецькі лідери підтримали Зеленського після конфлікту з Трампом

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Matthias Schräder/AP

У п'ятницю, 28 лютого, у Білому домі стався конфлікт між Президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом. Після цього німецькі лідери висловили підтримку українському Президенту.

Про це європейські лідери повідомили у соцмережі Х, передають Новини.LIVE.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що Німеччина та Європа продовжать підтримувати Україну у боротьбі за справедливий світ.

"Ніхто не хоче світу більше, ніж громадян України! Ось чому ми працюємо разом, щоб знайти шлях до міцного та справедливого світу. Україна може покластися на Німеччину та Європу", — написав він у соцмережі X.

Пост Шольца. Фото: скриншот

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також запевнила, що Україна не залишиться на самоті.

"Німеччина разом із нашими європейськими союзниками виступає разом із Україною — і проти російської агресії. Україна може спиратися на непохитну підтримку Німеччини, Європи та інших країн. Їхній захист демократії та їхнє прагнення до миру та безпеки — наші", — заявила вона.

Пост Анналени Бербок. Фото: скриншот

Таку позицію висловила і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона відзначила стійкість українського народу та запевнила Зеленського у подальшій підтримці з боку Європи.

"Будьте сильними, будьте сміливими, будьте безстрашними. Ви ніколи не самотні, дорогий президенте Зеленський. Ми продовжимо працювати з вами заради справедливого та міцного світу", — написала вона у соцмережі X.

Пост Урсули фон дер Ляєн. Фото: скриншот

Нагадаємо, після скандалу Зеленський зробив першу заяву. Він подякував Сполученим Штатам за підтримку.

Кандидат в прем'єри Канади Джагміт Сінгх також підтримав українського Президента після його сварки з Трампом.