Немецкие лидеры поддержали Зеленского после конфликта с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Matthias Schräder/AP

В пятницу, 28 февраля, в Белом доме произошел конфликт между Президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом. После этого немецкие лидеры выразили поддержку украинскому Президенту.

Об этом европейские лидеры сообщили в соцсети Х, передают Новини.LIVE.

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Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Германия и Европа продолжат поддерживать Украину в борьбе за справедливый мир.

"Никто не хочет мира больше, чем граждане Украины! Вот почему мы работаем вместе, чтобы найти путь к прочному и справедливому миру. Украина может положиться на Германию и Европу", — написал он в соцсети X.

Пост Шольца. Фото: скриншот

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также заверила, что Украина не останется в одиночестве.

"Германия вместе с нашими европейскими союзниками выступает вместе с Украиной — и против российской агрессии. Украина может опираться на непоколебимую поддержку Германии, Европы и других стран. Их защита демократии и их стремление к миру и безопасности — наши", — заявила она.

Пост Анналены Бербок. Фото: скриншот

Такую позицию высказала и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила стойкость украинского народа и заверила Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны Европы.

"Будьте сильными, будьте смелыми, будьте бесстрашными. Вы никогда не одиноки, дорогой президент Зеленский. Мы продолжим работать с вами ради справедливого и прочного мира", — написала она в соцсети X.

Пост Урсулы фон дер Ляйен. Фото: скриншот

Напомним, после скандала Зеленский сделал первое заявление. Он поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку.

Кандидат в премьеры Канады Джагмит Сингх также поддержал украинского Президента после его ссоры с Трампом.