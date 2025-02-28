Сварка Зеленського з Трампом — представник Канади підтримав Україну

Кандидат у прем'єри Канади Джагміт Сінгх. Фото: Reuters

Кандидат в прем'єри Канади Джагміт Сінгх підтримав українського Президента після його сварки з Трампом. Він заявив, що Президенту США не місце на наступному саміті G7.

Про це член парламенту Канади Джагміт Сінгх написав в соцмережі X у п'ятницю, 28 лютого.

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Кандидат у прем'єри Канади заявив, що Володимир Зеленський — втілення мужності у наш час. Він додав, що український лідер вміло протистояв Трампу.

"Йому (Трампу. — Ред.) не місце на наступному саміті G7 у Канаді. Я закликаю лідерів усіх політичних партій чітко надіслати це повідомлення Дональду Трампу. Я краще буду стояти з президентом Зеленським у будь-який день, ніж запросити Дональда Трампа до нашої країни", — написав політик.

Повідомлення Джагміта Сінгха. Фото: скриншот

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Дональд Трамп посварились у прямому ефірі. Конфлікт стався через звинувачення Америки у тому, що Україна нібито "невдячна".

Глава держави Володимир Зеленський вже зробив першу заяву після конфлікту з Дональдом Трампом у Білому домі. Він подякував Америці за підтримку.