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Кандидат в премьеры Канады выразил поддержку Зеленскому

28 февраля 2025 22:13
Ольга Антоновская - редактор
Ссора Зеленского с Трампом — представитель Канады поддержал Украину
Кандидат в премьеры Канады Джагмит Сингх. Фото: Reuters
Ольга Антоновская - редактор

Кандидат в премьеры Канады Джагмит Сингх поддержал украинского Президента после его ссоры с Трампом. Он заявил, что Президенту США не место на следующем саммите G7.

Об этом член парламента Канады Джагмит Сингх написал в соцсети X в пятницу, 28 февраля.

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Кандидат в премьеры Канады заявил, что Владимир Зеленский — воплощение мужества в наше время. Он добавил, что украинский лидер умело противостоял Трампу.

"Ему (Трампу. — Ред.) не место на следующем саммите G7 в Канаде. Я призываю лидеров всех политических партий четко отправить это сообщение Дональду Трампу. Я лучше буду стоять с президентом Зеленским в любой день, чем пригласить Дональда Трампа в нашу страну", — написал политик.

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Сообщение Джагмита Сингха. Фото: скриншот

Напомним, Владимир Зеленский и Дональд Трамп поссорились в прямом эфире. Конфликт произошел из-за обвинений Америки в том, что Украина якобы "неблагодарная".

Глава государства Владимир Зеленский уже сделал первое заявление после конфликта с Дональдом Трампом в Белом доме. Он поблагодарил Америку за поддержку.

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