Зеленский поблагодарил Трампа и США за поддержку

Владимир Зеленский и журналист FoxNews. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и народ за поддержку. Он подчеркнул, что Вашингтон помог стране выжить.

Об этом глава государства сказал в интервью Fox News в субботу, 1 марта.

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Украинский лидер выразил благодарность американскому народу, Трампу и двухпартийной поддержке в Конгрессе.

"И я всегда был очень благодарным", — отметил Зеленский.

В то же время он отметил, что некоторые вещи надо обсуждать без камер.

Напомним, Зеленский выразил готовность подписать соглашение с США по минералам, но отметил, что этого документа недостаточно для прекращения войны.

Также Трамп озвучил условие для возобновления переговоров с Зеленским после того, как между политиками возник скандал.