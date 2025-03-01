Украина готова к миру, но нужны гарантии — заявление Зеленского

Украине нужны гарантии для конца войны — заявление Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к миру. По его словам, для этого необходимы гарантии.
Об этом глава государства сказал в интервью Fox News в субботу, 1 марта.
Украина готова к миру
"Мы готовы к миру. Но мы должны быть в сильной позиции", — подчеркнул Зеленский.
По его словам, Украине нужны гарантии.
Напомним, Зеленский выразил благодарность лидеру США Дональду Трампу и американскому народу за поддержку.
Также американский президент отметил, что готов возобновить переговоры с Зеленским, если тот "захочет мира".
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