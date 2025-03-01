Зеленский прокомментировал спор с Трампом в Белом доме

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал спор с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Белом доме. По его словам, он не думает, что сделал что-то плохое.

Об этом глава государства сказал в интервью Fox News в субботу, 1 марта.

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"Я не думаю, что мы сделали что-то плохое. При всем уважении к демократии и медиа, думаю надо понимать позицию Украины", — подчеркнул украинский лидер.

Он считает, что спор в Белом доме является плохим для обеих сторон.

В то же время глава государства подчеркнул, что не вернулся бы сейчас в Белый дом, если бы была такая возможность.

Кроме того, у Зеленского спросили, считает ли он, что стычка была заранее запланирована.

"Я не знаю", — ответил он.

Напомним, Зеленский заявил, что Соединенные Штаты помогли Украине выжить. Он поблагодарил за поддержку.

Также Зеленский отметил, что Украина готова к миру, но для этого нужно обеспечить соответствующие гарантии.