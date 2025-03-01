Зеленский прокомментировал спор с Трампом в Белом доме

Зеленский ответил, будет ли извиняться перед Трампом
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал спор с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Белом доме. По его словам, он не думает, что сделал что-то плохое.
Об этом глава государства сказал в интервью Fox News в субботу, 1 марта.
Зеленский не будет извиняться перед Трампом
"Я не думаю, что мы сделали что-то плохое. При всем уважении к демократии и медиа, думаю надо понимать позицию Украины", — подчеркнул украинский лидер.
Он считает, что спор в Белом доме является плохим для обеих сторон.
В то же время глава государства подчеркнул, что не вернулся бы сейчас в Белый дом, если бы была такая возможность.
Кроме того, у Зеленского спросили, считает ли он, что стычка была заранее запланирована.
"Я не знаю", — ответил он.
Напомним, Зеленский заявил, что Соединенные Штаты помогли Украине выжить. Он поблагодарил за поддержку.
Также Зеленский отметил, что Украина готова к миру, но для этого нужно обеспечить соответствующие гарантии.
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