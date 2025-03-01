Зеленский встретился с украинской общиной в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский с визитом в США. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился и пообщался с украинской общиной в Вашингтоне. Главу государства встретили аплодисментами и словами благодарности.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram в субботу, 1 марта.

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В Вашингтоне украинцы отметили — президент Зеленский достойно представил народ в Белом доме в пятницу, 28 февраля.

"Украинский дом в Вашингтоне. Встретился с украинской общиной", — написал глава государства.

Также он отметил, что очень важно, чтобы Украина звучала и никто о ней не забывал ни во время войны, ни после.

Зеленский отметил, что людям в Украине важно знать, что они не наедине, что их интересы в каждой стране, в каждом уголке мира представлены.



"Спасибо за поддержку в это непростое время, за все усилия ради Украины и украинцев и помощь — не только дипломатическую и финансовую, но и политическую и молитвенную", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что спровоцировало спор в Белом доме, который состоялся с лидером США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в пятницу, 28 февраля.

Кроме того, комментируя спор с президентом Дональдом Трампом, Зеленский сказал, что не считает, что сделал что-то плохое.