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Суперечка в Білому домі — Зеленський назвав причину

1 березня 2025 01:29
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський пояснив причину суперечки з Трампом у Білому домі
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що спровокувало сутичку в Білому домі. Суперечка відбулася з лідером США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом. 

Про це глава держави сказав в інтервʼю Fox News у суботу, 1 березня.

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Зеленський розповів, що стало причиною суперечки під час зустрічі з Трампом.

"Розповіді про те, що Україна вже зруйнована, мільйони загинули, а президент — диктатор. Де ж дружба між США та Україною?" — зазначив він.

Нагадаємо, Зеленський зазначив, що Україна готова до миру. За його словами, для цього необхідно забезпечити відповідні гарантії.

Також Зеленський висловився щодо суперечки з Трампом у Білому домі, зазначивши, що не вважає свої дії неправильними.

Володимир Зеленський США скандал Дональд Трамп Україна Білий дім
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