Зеленський пояснив причину суперечки з Трампом у Білому домі

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що спровокувало сутичку в Білому домі. Суперечка відбулася з лідером США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Про це глава держави сказав в інтервʼю Fox News у суботу, 1 березня.

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Зеленський розповів, що стало причиною суперечки під час зустрічі з Трампом.

"Розповіді про те, що Україна вже зруйнована, мільйони загинули, а президент — диктатор. Де ж дружба між США та Україною?" — зазначив він.

Нагадаємо, Зеленський зазначив, що Україна готова до миру. За його словами, для цього необхідно забезпечити відповідні гарантії.

Також Зеленський висловився щодо суперечки з Трампом у Білому домі, зазначивши, що не вважає свої дії неправильними.