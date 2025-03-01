Зеленский объяснил причину спора с Трампом в Белом доме

Спор в Белом доме — Зеленский назвал причину
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что спровоцировало стычку в Белом доме. Ссора произошла с лидером США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Об этом глава государства сказал в интервью Fox News в субботу, 1 марта.
Скандал в Белом доме
Зеленский рассказал, что стало причиной спора во время встречи с Трампом.
"Рассказы о том, что Украина уже разрушена, миллионы погибли, а президент — диктатор. Где же дружба между США и Украиной?" — отметил он.
Напомним, Зеленский отметил, что Украина готова к миру. По его словам, для этого необходимо обеспечить соответствующие гарантии.
Также Зеленский высказался относительно спора с Трампом в Белом доме, отметив, что не считает свои действия неправильными.
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