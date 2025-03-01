Європейські чиновники шоковані словами Трампа на зустрічі із Зеленським

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Ілюстративне фото: Bloomberg

В Овальному кабінеті Білого дому у п'ятницю, 28 лютого, відбулася суперечка Президента України Володимира Зеленського та Президента США Дональда Трампа. Один з європейських чиновників вважає, що, ймовірно, Трамп вирішив "продати Україну".

Про це пише Bloomberg.

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Європейські чиновники були шоковані тим, коли Трамп після зустрічі із Зеленським попросив його "повернутися, коли він буде готовий до миру". Водночас представники адміністрації США вважають, що шанси укласти угоду про припинення війни залишаються малими, "поки Зеленський при владі".

Головний дипломат ЄС Кая Каллас заявила, що наразі стало зрозуміло, що "вільний світ потребує нового лідера".

"Ми, європейці, повинні прийняти цей виклик", — сказала вона.

Один із чиновників зазначив, що Європа зараз колективно буде "намагатися зібрати уламки" після зустрічі Зеленського з Трампом, але, "схоже, Трамп вирішив продати Україну". Крім того, інші політики ЄС назвали суперечку в Овальному кабінеті засідкою.

Нагадаємо, сенатори США від Демократичної партії гостро розкритикували те, що Трамп "принизив Зеленського" на зустрічі в Овальному кабінеті.

На бік президента України стали європейські лідери, а також прем'єр-міністр Австралії.

А штучний інтелект Grok 3 оцінив суперечку лідерів США та України з погляду психології. На думку ШІ, Трамп та Венс тиснули на Зеленського, аби примусити до капітуляції.