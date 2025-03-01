Прем'єр Австралії Албанезе підтримав позицію Зеленського

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе. Фото: AFP

Під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, між лідерами сталася суперечка. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе підтримав Зеленського та зауважив, що він продемонстрував хоробрість.

Про це Албанезе написав в X.

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На думку очільника уряду Австралії, Зеленський продемонстрував хоробрість і лідерство, що характерні для українського народу "перед обличчям жорстокого і незаконного вторгнення Росії".

Албанезе наголосив, що Австралія підтримує український народ у цей важкий час.

Скриншот допису Албанезе

Хто ще підтримав Зеленського

Після напруженої зустрічі Зеленського та Трампа низка європейських лідерів висловила підтримку Зеленському та Україні. Зокрема, першим підтримав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Дорогий Зеленський, дорогі українські друзі, ви не одні", — написав він у соцмережах.

Також свою солідарність з Україною висловили президент Франції Емманюель Макрон та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та наголосили, що продовжать підтримувати Україну у протистоянні російській агресії.

Крім того, позицію щодо суперечки висловив премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес. Він зазначив, що його країна на боці України.

Раніше Зеленський в інтерв'ю телеканалу Fox News пояснив причину суперечки з Трампом у Білому домі.

А держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю CNN заявив, що Зеленський "має перепросити" та висловив сумнів щодо бажання України встановити мир.