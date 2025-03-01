Рубіо заявив, що Зеленський має вибачитися за фіаско на зустрічі з Трампом

Рубіо заявив, що Зеленський має вибачитися
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент України Володимир Зеленський має вибачитися після того, як його зустріч із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом обернулася "фіаско". Він також висловив сумнів в тому, що український лідер дійсно хоче миру у війні, яку почала Росія.
Про це Рубіо заявив в інтерв'ю CNN.
Рубіо закликав Зеленського вибачитися після зустрічі з Трампом
"Коли ви починаєте говорити про це агресивно — а президент — людина, яка укладає угоди, він укладав угоди все своє життя — ви не зможете посадити людей за стіл переговорів. І тому ви починаєте розуміти, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що хоче, але, можливо, це не так", — заявив Рубіо.
Нагадаємо, у п'ятницю 28 лютого, між Зеленським і Трампом відбулася зустріч у Білому домі. Однак у сторін виникла суперечка щодо питанні війни в Україні. Зокрема, Трамп наполягає на укладенні мирної угоди, заявивши, що тільки після цього можна буде обговорювати гарантії безпеки. Зеленський тим часом наполягає на тому, що спочатку мають бути гарантії безпеки, а після мирна угода. Також він зазначив, що з 2014 року російського диктатора Володимира Путіна ніхто так і не зупинив. Детальніше про перепалку — читайте в матеріалі Новини.LIVE.
Крім того, ми писали, що Зеленський коментуючи суперечку заявив, що не думає, що зробив щось погане.
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