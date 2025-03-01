Рубіо заявив, що Зеленський має вибачитися за фіаско на зустрічі з Трампом

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент України Володимир Зеленський має вибачитися після того, як його зустріч із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом обернулася "фіаско". Він також висловив сумнів в тому, що український лідер дійсно хоче миру у війні, яку почала Росія.

Про це Рубіо заявив в інтерв'ю CNN.

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"Коли ви починаєте говорити про це агресивно — а президент — людина, яка укладає угоди, він укладав угоди все своє життя — ви не зможете посадити людей за стіл переговорів. І тому ви починаєте розуміти, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що хоче, але, можливо, це не так", — заявив Рубіо.

Нагадаємо, у п'ятницю 28 лютого, між Зеленським і Трампом відбулася зустріч у Білому домі. Однак у сторін виникла суперечка щодо питанні війни в Україні. Зокрема, Трамп наполягає на укладенні мирної угоди, заявивши, що тільки після цього можна буде обговорювати гарантії безпеки. Зеленський тим часом наполягає на тому, що спочатку мають бути гарантії безпеки, а після мирна угода. Також він зазначив, що з 2014 року російського диктатора Володимира Путіна ніхто так і не зупинив. Детальніше про перепалку — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Крім того, ми писали, що Зеленський коментуючи суперечку заявив, що не думає, що зробив щось погане.