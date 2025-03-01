Рубио заявил, что Зеленский должен извиниться за фиаско на встрече с Трампом

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться после того, как его встреча с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обернулась "фиаско". Он также выразил сомнение в том, что украинский лидер действительно хочет мира в войне, которую начала Россия.

Об этом Рубио заявил в интервью CNN.

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"Когда вы начинаете говорить об этом агрессивно — а президент — человек, заключающий сделки, он заключал сделки всю свою жизнь — вы не сможете усадить людей за стол переговоров. И поэтому вы начинаете понимать, что, возможно, Зеленский не хочет мирного соглашения. Он говорит, что хочет, но, возможно, это не так", — заявил Рубио.

Напомним, в пятницу 28 февраля, между Зеленским и Трампом состоялась встреча в Белом доме. Однако у сторон возник спор в вопросе войны в Украине. В частности, Трамп настаивает на заключении мирного соглашение, заявив, что только после этого можно будет обсуждать гарантии безопасности. Зеленский же настаивает на том, что сначала должны быть гарантии безопасности, а после мирное соглашение. Также он отметил, что с 2014 года российского диктатора Владимира Путина никто так и не остановил. Подробнее о перепалке — читайте в материале Новини.LIVE.

Также мы писали, что Зеленский комментируя спор заявил, что не думает, что сделал что-то плохое.