Зеленський спростував заяву про мільйон загиблих в Україні

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо великих втрат України у війні. Він спростував інформацію про мільйон загиблих.

Про це глава держави сказав в інтервʼю Fox News у суботу, 1 березня.

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Втрати України у війні

Нещодавно Трамп зазначив, що Зеленський "зробив жахливу роботу, а його країна розтрощена". За його словами, Україна нібито має 700 тисяч втрат або більше.

"У нас немає ніякого мільйона втрат", — наголосив Зеленський в інтервʼю.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував заклики Трампа до припинення вогню, заявивши, що не може просто сказати "зупиніться".

Також Зеленський повідомив, що готовий підписати угоду зі Штатами щодо мінералів. Однак, за його словами, цей документ не є достатнім для припинення війни.