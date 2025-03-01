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Заявление о миллионе потерь в Украине — Зеленский опроверг

1 марта 2025 01:34
Аркадий Пастула - Редактор
Зеленский опроверг заявление о миллионе погибших в Украине
Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа относительно больших потерь Украины в войне. Он опроверг информацию о миллионе погибших.

Об этом глава государства сказал в интервью Fox News в субботу, 1 марта.

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Недавно Трамп отметил, что Зеленский "сделал ужасную работу, а его страна разбита". По его словам, Украина якобы имеет 700 тысяч потерь или больше.

"У нас нет никакого миллиона потерь", — подчеркнул Зеленский в интервью.

Напомним, Зеленский прокомментировал призывы Трампа к прекращению огня, заявив, что не может просто сказать "остановитесь".

Также Зеленский сообщил, что готов подписать соглашение со Штатами по минералам. Однако, по его словам, этот документ не является достаточным для прекращения войны.

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