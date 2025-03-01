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Зеленський відповів на заклики Трампа про припинення вогню

1 березня 2025 01:28
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Трамп закликав до припинення вогню в Україні — Зеленський відповів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Президент України Володимир Зеленський відповів на заклики президента США щодо припинення вогню. Глава української держави зазначив, не може сказати просто "зупиніться", тим паче є причина.

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

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"Я не можу сказати своїм людям: "зупиніться". Ніхто не зупиниться, бо всі бояться, що завтра Путін повернеться", — Зеленський.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю президент України наголосив, що нашій країні потрібні гарантії безпеки для кінця війни.

Також Володимир Зеленський висловив подяку Сполученим Штатам за те, що допомогли Україні вижити.

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