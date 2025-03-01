Трамп закликав до припинення вогню в Україні — Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський відповів на заклики президента США щодо припинення вогню. Глава української держави зазначив, не може сказати просто "зупиніться", тим паче є причина.

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

Читайте також:

Що сказав президент

"Я не можу сказати своїм людям: "зупиніться". Ніхто не зупиниться, бо всі бояться, що завтра Путін повернеться", — Зеленський.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю президент України наголосив, що нашій країні потрібні гарантії безпеки для кінця війни.

Також Володимир Зеленський висловив подяку Сполученим Штатам за те, що допомогли Україні вижити.