Трамп закликав до припинення вогню в Україні — Зеленський відповів

Зеленський відповів на заклики Трампа про припинення вогню
Президент України Володимир Зеленський відповів на заклики президента США щодо припинення вогню. Глава української держави зазначив, не може сказати просто "зупиніться", тим паче є причина.
Про це він заявив в інтерв'ю Fox News.
Що сказав президент
"Я не можу сказати своїм людям: "зупиніться". Ніхто не зупиниться, бо всі бояться, що завтра Путін повернеться", — Зеленський.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю президент України наголосив, що нашій країні потрібні гарантії безпеки для кінця війни.
Також Володимир Зеленський висловив подяку Сполученим Штатам за те, що допомогли Україні вижити.
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