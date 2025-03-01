Трамп призвал к прекращению огня в Украине — Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призывы президента США о прекращении огня. Глава украинского государства отметил, не может сказать просто "остановитесь", тем более есть причина.

Об этом он заявил в интервью Fox News.

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"Я не могу сказать своим людям: "остановитесь". Никто не остановится, потому что все боятся, что завтра Путин вернется", — Зеленский.

Напомним, в этом же интервью президент Украины подчеркнул, что нашей стране нужны гарантии безопасности для конца войны.

Также Владимир Зеленский выразил благодарность Соединенным Штатам за то, что помогли Украине выжить.