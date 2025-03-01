Премьер Австралии Албанезе поддержал позицию Зеленского

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе. Фото: AFP

Во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме в пятницу, 28 февраля, между лидерами произошел спор. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе поддержал Зеленского и отметил, что он продемонстрировал храбрость.

Об этом Албанезе написал в X.

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По мнению главы правительства Австралии, Зеленский продемонстрировал храбрость и лидерство, характерные для украинского народа "перед лицом жестокого и незаконного вторжения России".

Албанезе подчеркнул, что Австралия поддерживает украинский народ в это трудное время.

Скриншот поста Албанезе

Кто еще поддержал Зеленского

После напряженной встречи Зеленского и Трампа ряд европейских лидеров выразили поддержку Зеленскому и Украине. В частности, первым поддержал премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Дорогой Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одни", — написал он в соцсетях.

Также свою солидарность с Украиной выразили президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и отметили, что продолжат поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии.

Кроме того, позицию по спору высказал премьер-министр Испании Педро Санчес. Он отметил, что его страна на стороне Украины.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News объяснил причину спора с Трампом в Белом доме.

А госсекретарь США Марко Рубио в интервью CNN заявил, что Зеленский "должен извиниться" и выразил сомнение относительно желания Украины установить мир.