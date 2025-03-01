Европейские чиновники шокированы словами Трампа на встрече с Зеленским

Встреча в Белом доме могла быть засадой Трампа, — Bloomberg
В Овальном кабинете Белого дома в пятницу, 28 февраля, состоялся спор Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Дональда Трампа. Один из европейских чиновников считает, что, вероятно, Трамп решил "продать Украину".
Об этом пишет Bloomberg.
Споры в Белом доме
Европейские чиновники были шокированы, когда Трамп после встречи с Зеленским попросил его "вернуться, когда он будет готов к миру". В то же время представители администрации США считают, что шансы заключить соглашение о прекращении войны остаются малыми, "пока Зеленский у власти".
Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что сейчас стало понятно, что "свободный мир нуждается в новом лидере".
"Мы, европейцы, должны принять этот вызов", — сказала она.
Один из чиновников отметил, что Европа сейчас коллективно будет "пытаться собрать обломки" после встречи Зеленского с Трампом, но "похоже, Трамп решил продать Украину". Кроме того, другие политики ЕС назвали спор в Овальном кабинете засадой.
Напомним, сенаторы США от Демократической партии остро раскритиковали то, что Трамп "унизил Зеленского" на встрече в Овальном кабинете.
На сторону президента Украины стали также ряд европейских лидеров, а также премьер-министр Австралии.
А искусственный интеллект Grok 3 оценил спор лидеров США и Украины с точки зрения психологии. По мнению ИИ, Трамп и Вэнс давили на Зеленского, чтобы принудить к капитуляции.
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