Европейские чиновники шокированы словами Трампа на встрече с Зеленским

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Иллюстративное фото: Bloomberg

В Овальном кабинете Белого дома в пятницу, 28 февраля, состоялся спор Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Дональда Трампа. Один из европейских чиновников считает, что, вероятно, Трамп решил "продать Украину".

Об этом пишет Bloomberg.

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Европейские чиновники были шокированы, когда Трамп после встречи с Зеленским попросил его "вернуться, когда он будет готов к миру". В то же время представители администрации США считают, что шансы заключить соглашение о прекращении войны остаются малыми, "пока Зеленский у власти".

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что сейчас стало понятно, что "свободный мир нуждается в новом лидере".

"Мы, европейцы, должны принять этот вызов", — сказала она.

Один из чиновников отметил, что Европа сейчас коллективно будет "пытаться собрать обломки" после встречи Зеленского с Трампом, но "похоже, Трамп решил продать Украину". Кроме того, другие политики ЕС назвали спор в Овальном кабинете засадой.

Напомним, сенаторы США от Демократической партии остро раскритиковали то, что Трамп "унизил Зеленского" на встрече в Овальном кабинете.

На сторону президента Украины стали также ряд европейских лидеров, а также премьер-министр Австралии.

А искусственный интеллект Grok 3 оценил спор лидеров США и Украины с точки зрения психологии. По мнению ИИ, Трамп и Вэнс давили на Зеленского, чтобы принудить к капитуляции.