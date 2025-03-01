Керолайн Левітт звинуватила Зеленського у провокації в Білому домі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт прокоментувала нещодавню зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Вона заявила, що американський лідер був у захваті від досягнутої економічної угоди, проте поведінка українського президента викликала занепокоєння.

Про це Керолайн Левітт висловилась в інтерв'ю Fox News.

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За словами Левітт, Зеленський нібито спровокував віцепрезидента США перед камерами.

"Президент Трамп був у захваті від цієї економічної угоди. А президент Зеленський, якщо подивитися запис, фактично спровокував віцепрезидента перед камерами. І, як сказав президент Трамп: добре, що камери працювали, бо американці та весь світ побачили, з чим Трамп і його команда мають справу за лаштунками на переговорах з українцями. Вони були дуже впертими, а Трамп прагне лише миру", — заявила Левітт.

Також прессекретарка Білого дому підкреслила, що для досягнення миру "обидві сторони мають сісти за стіл переговорів", навіть якщо кожна з них буде частково незадоволена результатами.

"Президент Зеленський цього не розуміє. І варто нагадати — це вже не попередня адміністрація. Джо Байдена більше немає в Овальному кабінеті. Ми більше не писатимемо порожніх чеків на далеку війну без справжнього миру, і саме цього хоче президент", – додала вона.

Нагадаємо, деякі сенатори стали критикувати Дональда Трампа за його риторику та ставлення до Володимира Зеленського. Так, сенатор Сет Моултон назвав американського президента "маріонеткою Путіна".

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Зеленський має просити вибачення за свою поведінку.