Сет Моултон розкритикував Білий дім за позицію щодо України

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Сенатор-демократ Сет Моултон жорстко висловився про президента США та його адміністрацію, назвавши главу держави Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса "боягузами" і "маріонетками Путіна". Політик наголосив, що зустріч між президентом США, віцепрезидентом і Володимиром Зеленським чітко продемонструвала різницю між "двома маріонетками" та "героєм".

Про це Сет Моултон висловився в інтерв'ю CNN.

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Відповідаючи на запитання журналіста щодо доцільності тону розмови Зеленського в переговорах з американським керівництвом, Моултон заявив, що український президент не мав бути більш шанобливим до Трампа та його віцепрезидента.

"Шанобливим до чого? До президента, що дав угоді провалитися через Путіна? До віцепрезидента, який навіть не відвідав Україну? Зеленський не мусить бути шанобливим до них", — заявив сенатор.

Моултон також підкреслив, що багато республіканців у Конгресі погоджуються з його думкою, але бояться відкрито висловитися.

"Я б хотів, щоб Зеленський ще жорсткіше поставив їх на місце. Більшість республіканців у Конгресі зі мною згодні. Вони знають правду, просто бояться сказати це самі", — наголосив він.

Нагадаємо, вчора, 28 лютого, у Білому домі під час зустрічі для підписання угоди про корисні копалини між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом спалахнув конфлікт.

Зеленський поспішно покинув Білий дім та скасував всі заплановані зустрічі, а Дональд Трамп дав умову, за якої український президент може повернутися знов для переговорів.

Згодом Володимир Зеленський пояснив, чому виник конфлікт та дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News.