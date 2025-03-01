Інтервʼю Зеленського для FoxNews — що сказав український лідер після скандалу

Зеленський дав інтервʼю FoxNews — ключові заяви
1 березня 2025 01:47
Володимир Зеленський дає інтервʼю. Фото: FoxNews
Президент України Володимир Зеленський після суперечки в Білому домі дав інтервʼю FoxNews. Він говорив про лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, відносини, війну та угоду щодо копалин.
Новини.LIVE зібрали основні тези українського лідера з інтервʼю.
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Що сказав Зеленський
- США допомогли нам вижити;
- Ніхто не хоче закінчити війну більше, ніж ми в Україні, бо це боротьба за наші життя;
- Я вважаю, що ми маємо бути на одному боці — разом зупинити Путіна;
- Потрібно підписати угоду щодо копалин. Це стане першим кроком до безпеки. Ми готові підписати угоду щодо мінералів. Але цього мало. Може я чогось не знаю і Трамп має план, як зупинити Путіна;
- Нам потрібні гарантії безпеки. Найшвидший шлях це НАТО. Якщо не НАТО — добре, ніхто не тисне, давайте тоді будувати НАТО в Україні. Європа готова. Погляньте на Європу: вона сильна, вона стає сильніше. Але вона хоче мати такого союзника, як США;
- Я поважаю Трампа і американців. Я вважаю, що ми маємо бути відкритими і чесними. Але я не вважаю, що зробив щось погане. Є речі, коли треба розуміти позицію України та українців;
- Я дуже відкритий, але я не буду змінювати ставлення українців до росіян — вони нас убивають. Америка — наші друзі. Росія — вороги. Це не значить, що ми не хочемо закінчення війни;
- Ми не можемо втратити нашу свободу. Росіяни вбили багато людей. Просто забути це? Ні. Ніхто не хоче окупації нових територій. Тому я кажу до всіх партнерів: надайте нам гарантії безпеки;
- Нам потрібен справедливий мир з надійними гарантіями безпеки.
Нагадаємо, Зеленський зазначив, що поки не знає, коли вдасться підписати угоду щодо копалин зі Штатами.
Також після суперечки у Білому домі Трамп зробив декілька заяв щодо війни в Україні та вимог до Зеленського.
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