Інтервʼю Зеленського для FoxNews — що сказав український лідер після скандалу

Володимир Зеленський дає інтервʼю. Фото: FoxNews

Президент України Володимир Зеленський після суперечки в Білому домі дав інтервʼю FoxNews. Він говорив про лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, відносини, війну та угоду щодо копалин.

Новини.LIVE зібрали основні тези українського лідера з інтервʼю.

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Що сказав Зеленський

США допомогли нам вижити;

Ніхто не хоче закінчити війну більше, ніж ми в Україні, бо це боротьба за наші життя;

Я вважаю, що ми маємо бути на одному боці — разом зупинити Путіна;

Потрібно підписати угоду щодо копалин. Це стане першим кроком до безпеки. Ми готові підписати угоду щодо мінералів. Але цього мало. Може я чогось не знаю і Трамп має план, як зупинити Путіна;

Нам потрібні гарантії безпеки. Найшвидший шлях це НАТО. Якщо не НАТО — добре, ніхто не тисне, давайте тоді будувати НАТО в Україні. Європа готова. Погляньте на Європу: вона сильна, вона стає сильніше. Але вона хоче мати такого союзника, як США;

Я поважаю Трампа і американців. Я вважаю, що ми маємо бути відкритими і чесними. Але я не вважаю, що зробив щось погане. Є речі, коли треба розуміти позицію України та українців;

Я дуже відкритий, але я не буду змінювати ставлення українців до росіян — вони нас убивають. Америка — наші друзі. Росія — вороги. Це не значить, що ми не хочемо закінчення війни;

Ми не можемо втратити нашу свободу. Росіяни вбили багато людей. Просто забути це? Ні. Ніхто не хоче окупації нових територій. Тому я кажу до всіх партнерів: надайте нам гарантії безпеки;

Нам потрібен справедливий мир з надійними гарантіями безпеки.

Нагадаємо, Зеленський зазначив, що поки не знає, коли вдасться підписати угоду щодо копалин зі Штатами.

Також після суперечки у Білому домі Трамп зробив декілька заяв щодо війни в Україні та вимог до Зеленського.