Интервью Зеленского для FoxNews — что сказал украинский лидер после скандала

Зеленский дал интервью FoxNews — ключевые заявления
1 марта 2025 01:47
Владимир Зеленский дает интервью. Фото: FoxNews
Президент Украины Владимир Зеленский после спора в Белом доме дал интервью FoxNews. Он говорил о лидере Соединенных Штатов Америки Дональде Трампе, отношениях, войне и соглашении по ископаемым.
Новини.LIVE собрали основные тезисы украинского лидера из интервью.
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Что сказал Зеленский
- США помогли нам выжить;
- Никто не хочет закончить войну больше, чем мы в Украине, потому что это борьба за наши жизни;
- Я считаю, что мы должны быть на одной стороне — вместе остановить Путина;
- Нужно подписать соглашение по ископаемым. Это станет первым шагом к безопасности. Мы готовы подписать соглашение по минералам. Но этого мало. Может я чего-то не знаю и у Трампа есть план, как остановить Путина;
- Нам нужны гарантии безопасности. Самый быстрый путь это НАТО. Если не НАТО — хорошо, никто не давит, давайте тогда строить НАТО в Украине. Европа готова. Посмотрите на Европу: она сильная, она становится сильнее. Но она хочет иметь такого союзника, как США;
- Я уважаю Трампа и американцев. Я считаю, что мы должны быть открытыми и честными. Но я не считаю, что сделал что-то плохое. Есть вещи, когда надо понимать позицию Украины и украинцев;
- Я очень открыт, но я не буду менять отношение украинцев к русским — они нас убивают. Америка — наши друзья. Россия — враги. Это не значит, что мы не хотим окончания войны;
- Мы не можем потерять нашу свободу. Русские убили много людей. Просто забыть это? Нет. Никто не хочет оккупации новых территорий. Поэтому я говорю ко всем партнерам: предоставьте нам гарантии безопасности;
- Нам нужен справедливый мир с надежными гарантиями безопасности.
Напомним, Зеленский отметил, что пока не знает, когда удастся подписать соглашение по ископаемым со Штатами.
Также после спора в Белом доме Трамп сделал несколько заявлений относительно войны в Украине и требований к Зеленскому.
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