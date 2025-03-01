Сет Моултон раскритиковал Белый дом за позицию по Украине

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Сенатор-демократ Сет Моултон жестко высказался о президенте США и его администрации, назвав главу государства Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса "трусами" и "марионетками Путина". Политик подчеркнул, что встреча между президентом США, вице-президентом и Владимиром Зеленским четко продемонстрировала разницу между "двумя марионетками" и "героем".

Об этом Сет Моултон высказался в интервью CNN.

Читайте также:

Сет Моултон поддержал позицию Зеленского и жестко раскритиковал Трампа

Отвечая на вопрос журналиста о целесообразности тона разговора Зеленского в переговорах с американским руководством, Моултон заявил, что украинский президент не должен был быть более уважительным к Трампу и его вице-президенту.

"Уважительным к чему? К президенту, который дал соглашению провалиться из-за Путина? К вице-президенту, который даже не посетил Украину? Зеленский не должен быть почтительным к ним", — заявил сенатор.

Моултон также подчеркнул, что многие республиканцы в Конгрессе согласны с его мнением, но боятся открыто высказаться.

"Я бы хотел, чтобы Зеленский еще жестче поставил их на место. Большинство республиканцев в Конгрессе со мной согласны. Они знают правду, просто боятся сказать это сами", — подчеркнул он.

Напомним, вчера, 28 февраля, в Белом доме во время встречи для подписания соглашения о полезных ископаемых между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом вспыхнул конфликт.

Зеленский поспешно покинул Белый дом и отменил все запланированные встречи, а Дональд Трамп дал условие, при котором украинский президент может вернуться вновь для переговоров.

Впоследствии Владимир Зеленский объяснил, почему возник конфликт и дал интервью американскому телеканалу Fox News.