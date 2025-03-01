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В Белом доме обвинили Зеленского в провокации конфликта

1 марта 2025 09:25
Анастасия Постоенко - Редактор
Кэролайн Левитт обвинила Зеленского в провокации в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Анастасия Постоенко - Редактор

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала недавнюю встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Она заявила, что американский лидер был в восторге от достигнутого экономического соглашения, однако поведение украинского президента вызвало беспокойство.

Об этом Кэролайн Левитт высказалась в интервью Fox News.

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В Белом доме обвинили Зеленского в провокации конфликта

По словам Левитт, Зеленский якобы спровоцировал вице-президента США перед камерами.

"Президент Трамп был в восторге от этой экономической сделки. А президент Зеленский, если посмотреть запись, фактически спровоцировал вице-президента перед камерами. И, как сказал президент Трамп: хорошо, что камеры работали, потому что американцы и весь мир увидели, с чем Трамп и его команда имеют дело за кулисами на переговорах с украинцами. Они были очень упрямыми, а Трамп хочет только мира", — заявила Левитт.

Также пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что для достижения мира "обе стороны должны сесть за стол переговоров", даже если каждая из них будет частично недовольна результатами.

"Президент Зеленский этого не понимает. И стоит напомнить — это уже не предыдущая администрация. Джо Байдена больше нет в Овальном кабинете. Мы больше не будем писать пустых чеков на далекую войну без настоящего мира, и именно этого хочет президент", — добавила она.

Напомним, некоторые сенаторы стали критиковать Дональда Трампа за его риторику и отношение к Владимиру Зеленскому. Так, сенатор Сет Моултон назвал американского президента "марионеткой Путина".

Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский должен извиняться за свое поведение.

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