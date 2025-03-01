Суперечки у Білому домі — штучний інтелект оцінив поведінку сторін

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: AFP

Під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського та очільника Білого дому Дональда Трампа в Овальному кабінеті у п'ятницю, 28 лютого, між лідерами сталася суперечка. Після цього Зеленський покинув будівлю адміністрації США.

Зустріч з погляду психологічних аспектів оцінив чат-бот Grok 3, пише ZN.ua.

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Висновки зустрічі від штучного інтелекту

На думку ШІ, Трамп та його команда використали весь спектр аб'юзивних тактик проти Зеленського: газлайтинг, звинувачення жертви, примус до подяки та маніпуляцію. Це були не переговори, а спроба змусити Зеленського прийняти умови, вигідні США, але критично небезпечні для України.

Також заяви Трампа і Венса були нелогічними або недостовірними, але президент США мав домінуючу роль через свою посаду та агресивну тактику. Він постійно перебивав Зеленського і не давав йому говорити, щоб поставити його в позицію "підлеглого".

Натомість український президент намагався відстоювати позицію своєї країни, але його риторика "була ослаблена захисною позицією та вразливістю країни". За словами ШІ, Зеленський зосереджувався на "моральних аргументах і вибірковому висвітленні проблем".

Водночас деякі зі слів Трампа щодо дій Росії перегукувалися з кремлівською пропагандою, а Венс безпідставно критикував Україну.

За оцінкою чат-бота, Венс за допомогою заяв про те, що "шлях до миру лежить через дипломатію", намагався примусити українську сторону до капітуляції. На думку Grok 3, це тактика, коли агресору дають змогу продовжувати свої дії без опору.

Також під час зустрічі американська сторона намагалася створити ілюзію, що Зеленський "щось винен Америці". Це відбувалося у формі "ви зобов’язані підкорятися, інакше нічого не отримаєте". Це є фінансовим та військовим примусом, але не партнерством.

Президент США намагався маніпулювати поняттям "мир", заявивши, що Зеленський "не готовий до цього". Таким чином він підмінив поняття "справедливий мир" на "здачу в полон".

У підсумку ШІ зазначив, що риторика Трампа "затьмарила опір Зеленського", що сприяло підриву авторитету США на світовій арені.

Нагадаємо, на бік Зеленського після суперечок у Білому домі стали лідери європейських країн, а також голови Євроради та Єврокомісії.

Також поведінку Трампа й Венса розкритикували американські сенатори з Демократичної партії. Вони назвали це "ганьбою для Америки".