Споры в Белом доме — искусственный интеллект оценил поведение сторон

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: AFP

Во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа в Овальном кабинете в пятницу, 28 февраля, между лидерами произошел спор. После этого Зеленский покинул здание администрации США.

Встречу с точки зрения психологических аспектов оценил чат-бот Grok 3, пишет ZN.ua.

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По мнению ИИ, Трамп и его команда использовали весь спектр абьюзивных тактик против Зеленского: газлайтинг, обвинение жертвы, принуждение к благодарности и манипуляцию. Это были не переговоры, а попытка заставить Зеленского принять условия, выгодные США, но критически опасные для Украины.

Также заявления Трампа и Вэнса были нелогичными или недостоверными, но президент США имел доминирующую роль из-за своей должности и агрессивной тактики. Он постоянно перебивал Зеленского и не давал ему говорить, чтобы поставить его в позицию "подчиненного".

В ответ украинский президент пытался отстаивать позицию своей страны, но его риторика "была ослаблена защитной позицией и уязвимостью страны". По словам ИИ, Зеленский сосредотачивался на "моральных аргументах и выборочном освещении проблем".

В то же время некоторые из слов Трампа относительно действий России перекликались с кремлевской пропагандой, а Вэнс безосновательно критиковал Украину.

По оценке чат-бота, Вэнс с помощью заявлений о том, что "путь к миру лежит через дипломатию", пытался принудить украинскую сторону к капитуляции. По мнению Grok 3, это тактика, когда агрессору дают возможность продолжать свои действия без сопротивления.

Также во время встречи американская сторона пыталась создать иллюзию, что Зеленский "что-то должен Америке". Это происходило в форме "вы обязаны подчиняться, иначе ничего не получите". Это является финансовым и военным принуждением, но не партнерством.

Президент США пытался манипулировать понятием "мир", заявив, что Зеленский "не готов к этому". Таким образом он подменил понятие "справедливый мир" на "сдачу в плен".

В итоге ИИ отметил, что риторика Трампа "затмила сопротивление Зеленского", что способствовало подрыву авторитета США на мировой арене.

Напомним, на сторону Зеленского после споров в Белом доме стали лидеры европейских стран, а также председатели Евросовета и Еврокомиссии.

Также поведение Трампа и Вэнса раскритиковали американские сенаторы из Демократической партии. Они назвали это "позором для Америки".