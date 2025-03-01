Демократи розкритикували Трампа через приниження Зеленського

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі. Фото: Reuters

Під час візиту Президента України Володимира Зеленського до США у п'ятницю, 28 лютого, на зустрічі у Білому домі сталася суперечка з американським лідером Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей ді Венсом. Члени Конгресу США від Демократичної партії підтримали українського президента.

Про це пише The Guardian.

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Так, демократи стали на бік Зеленського й назвали зустріч з Трампом "ганебною", оскільки той публічно вилаяв його. Президент США звинуватив українського лідера в тому, що він нібито "грає в азартні ігри з третьою світовою війною". Водночас Венс назвав Зеленського "неповажним", після чого перервав переговори.

Після цього Зеленський залишив Білий дім, а угода про рідкісні земельні ресурси так і не була підписана. Видання пише, що документ мав стати першим кроком до угоди про припинення вогню між Україною та Росією.

Реакція сенаторів США

"Кожного разу, коли я зустрічався з президентом Зеленським, він дякував американському народу за нашу рішучу підтримку", — зазначив сенатор-демократ від штату Делавер Кріс Кунс.

Він наголосив, що США повинні подякувати Зеленському за те, що "він очолив націю, яка бореться на передовій за демократію".

А сенатор від Каліфорнії Адам Шифф заявив, що в Овальному кабінеті зустрілися "герой і боягуз".

"І коли зустріч закінчиться, герой повернеться додому в Україну", — висловився він.

Сенатор-демократ від штату Коннектикут Кріс Мерфі наголосив, що ця "сумна сцена" — це повна ганьба для Америки. З ним погодився сенатор від Арізони Рубен Галлего.

Сенатор від штату Меріленд Кріс Ван Холлен також назвав суперечки в Овальному кабінеті "більш ніж ганебними", а сенатор від штату Іллінойс Дік Дурбін вважає, що українці та Зеленський "заслуговують на вибачення".

"Те, що Трамп і Венс лають Зеленського, влаштовуючи шоу брехні та дезінформації, яке змусило б Путіна почервоніти, — це ганьба для Америки і зрада наших союзників. Вони відкорковують шампанське в Кремлі", — сказав він.

Крім того, свою думку висловив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер. Він наголосив, що Трамп і Венс "виконують брудну роботу Путіна", та додав, що його партія "ніколи не припинить боротьбу за свободу і демократію".

Водночас сенатор-демократ від штату Род-Айленд Шелдон Вайтхаус звинуватив президента та віцепрезидента в тому, що вони "діють як манекени-чревомовці для Путіна".

Раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що США планували укласти угоду з Україною, але "поведінка Зеленського викликала занепокоєння".

Також Левітт повідомила, що США припиняють фінансову допомогу для України, оскільки українська сторона нібито "не бажає завершувати війну".

Водночас Зеленського підтримали європейські лідери: Польщі, Франції, Іспанії, Німеччини, Італії, а також прем'єр Австралії.