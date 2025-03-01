Демократы раскритиковали Трампа из-за унижения Зеленского

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме. Фото: Reuters

Во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в США в пятницу, 28 февраля, на встрече в Белом доме произошел спор с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джей ди Вэнсом. Члены Конгресса США от Демократической партии поддержали украинского президента.

Об этом пишет The Guardian.

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Так, демократы стали на сторону Зеленского и назвали встречу с Трампом "позорной", поскольку тот публично обругал его. Президент США обвинил украинского лидера в том, что он якобы "играет в азартные игры с третьей мировой войной". В то же время Вэнс назвал Зеленского "неуважительным", после чего прервал переговоры.

После этого Зеленский покинул Белый дом, а соглашение о редких земельных ресурсах так и не было подписано. Издание пишет, что документ должен был стать первым шагом к соглашению о прекращении огня между Украиной и Россией.

Реакция сенаторов США

"Каждый раз, когда я встречался с президентом Зеленским, он благодарил американский народ за нашу решительную поддержку", — отметил сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс.

Он подчеркнул, что США должны поблагодарить Зеленского за то, что "он возглавил нацию, которая борется на передовой за демократию".

А сенатор от Калифорнии Адам Шифф заявил, что в Овальном кабинете встретились "герой и трус".

"И когда встреча закончится, герой вернется домой в Украину", — высказался он.

Сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи подчеркнул, что эта "печальная сцена" — это полный позор для Америки. С ним согласился сенатор от Аризоны Рубен Галлего.

Сенатор от штата Мэриленд Крис Ван Холлен также назвал споры в Овальном кабинете "более чем позорными", а сенатор от штата Иллинойс Дик Дурбин считает, что украинцы и Зеленский "заслуживают извинений".

"То, что Трамп и Вэнс ругают Зеленского, устраивая шоу лжи и дезинформации, которое заставило бы Путина покраснеть, — это позор для Америки и предательство наших союзников. Они откупоривают шампанское в Кремле", — сказал он.

Кроме того, свое мнение высказал лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Он отметил, что Трамп и Вэнс "выполняют грязную работу Путина", и добавил, что его партия "никогда не прекратит борьбу за свободу и демократию".

В то же время сенатор-демократ от штата Род-Айленд Шелдон Уайтхаус обвинил президента и вице-президента в том, что они "действуют как манекены-чревоугодники для Путина".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США планировали заключить соглашение с Украиной, но "поведение Зеленского вызвало беспокойство".

Также Левитт сообщила, что США прекращают финансовую помощь для Украины, поскольку украинская сторона якобы "не желает завершать войну".

В то же время Зеленского поддержали ряд европейских лидеров: Польши, Франции, Испании, Германии, Италии, а также премьер Австралии.