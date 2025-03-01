У Білому домі заявили, що більше не будуть надавати фіндопомогу Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Сполучені Штати Америки не будуть більше "писати порожніх чеків" для України. Там вважають, що українська сторона нібито "не бажає" встановлювати мир.

Про це Левітт сказала в ефірі Fox News.

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За словами прессекретарки, це "вже не попередня адміністрація". Вона зазначила, що Джо Байдена вже нема в овальному кабінеті.

"Ми більше не писатимемо порожніх чеків на далеку війну без справжнього миру, і саме цього хоче президент", — сказала Левітт.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Fox News пояснив, чому сталася суперечка з Трампом у Білому домі. Український лідер зазначив, що американська сторона почала переконувати його, що Україна вже зруйнована, а сам Зеленський нібито є "диктатором".

Раніше держсекретар США Марко Рубіо після суперечки із Зеленським у Білому домі заявив, що президент України "має перепросити".

Натомість Зеленського підтримали лідери низки країн: Німеччини, Франції, Іспанії, Італії, Австралії та Польщі.