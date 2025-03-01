Потік зброї США в Україну може повністю припинитися, — NYT

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Потік зброї та військової техніки зі Сполучених Штатів Америки до його України практично припинився. А після зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського адміністрація заявила про можливе скасування всієї допомоги, включно з тією, що була домовлена за часів Джо Байдена.

Про це пише The NYT.

Читайте також:

Допомога США для України

У матеріалі йдеться, що адміністрація Байдена вважала, що військова допомога Україні на 67 мільярдів доларів була вкрай необхідною. Натомість Трамп може розглядати будь-яку подальшу допомогу, як важіль тиску.

Наразі потік зброї та військової техніки зі США до його України практично припинився. А на момент від'їзду Зеленського після суперечки, "ситуація виглядала ще більш жахливою".

Від того часу, як Пентагон оголосив про надання Україні нового пакета озброєнь, минуло 50 днів. Нова ж адміністрація мало говорила про подальші плани щодо надання зброї.

Видання пише, що вчора представник адміністрації Трампа заявив, що вся американська допомога Україні, включно з останніми поставками боєприпасів і обладнання, санкціонованими і оплаченими за часів адміністрації Байдена, — найближчим часом може бути скасована.

Скільки допомоги вже надали США

Після повномасштабного вторгнення Росії США оголошували постачання військової техніки приблизно кожні два тижні, а іноді навіть з інтервалом у п'ять-шість днів.

Як повідомляє Пентагон, із суми, яку Конгрес дозволив додатково вилучити з арсеналу Міноборони, залишилося ще близько 3,85 мільярда доларів. Водночас експосадовець адміністрації Байдена зазначив, що останнє озброєння, яке Україна придбала в оборонних компаній США, буде відвантажене протягом шести місяців.

Раніше NBC News писало, що США припинили допомогу у відновленні енергосистеми України, яка постраждала від російських атак.

А в CBS News зазначило, що за словами високопосадовців США, адміністрація Трампа "вже не впевнена" в тому, що їй вдасться припинити війну в Україні.