Адміністрація Трампа не впевнена, що змусить Росію та Україну припинити війну

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: nv.ua

В адміністрації президента США Дональда Трампа вже не впевнені в тому, що їм вдасться змусити Росію та Україну припинити війну. Зокрема, сумніви з'явилися після перепалки Трампа та українського лідера Володимира Зеленського.

Про це в соцмережі Х повідомляє старший кореспондент CBS News при Білому домі Дженніфер Джейкобс.

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"Високопоставлені джерела Трампа повідомили мені, що Білий дім тепер не впевнений, чи зможуть вони змусити росіян і українців припинити бойові дії", — пише журналістка.

За її словами, епізод зі спілкування Трампа із Зеленським "підняв питання про те, чи зможе він (український президент — Ред.) рухатися до мирної угоди". Крім того, це піднімає питання про те, чи припинять США допомогу Україні.

"Але Трамп не прагне до зміни режиму в Україні. Жодних обговорень про те, хто в Україні може бути кращим лідером, ніж Зеленський", — йдеться в публікації.

Далі Джейкобс розповіла, що українські чиновники в п'ятницю вдень звернулися до високопоставлених чиновників Білого дому, які відчайдушно хочуть повернути угоду в потрібне русло.

"Але сьогодні (у п'ятницю — Ред.) цього не станеться, як мені сказали. Трамп не хоче більше розмовляти із Зеленським сьогодні", — пише кореспондентка.

В її пості сказано, що коли держсекретар США Марко Рубіо і радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц увійшли в кімнату Рузвельта, щоб попросити Зеленського піти, Рубіо ясно дав зрозуміти, що подальші зустрічі в п'ятницю будуть контрпродуктивними. Крім того, Волц сказав "Зеленському, що він зробив величезну помилку".

Водночас жодних телефонних дзвінків між Трампом і Путіним не заплановано.

"Але кілька європейських чиновників телефонували вищим посадовим особам Трампа після того, як Зеленський пішов, запитуючи, як можна врятувати угоду щодо корисних копалин. Трамп мав намір підписати угоду про корисні копалини сьогодні. Було підготовлено дві офіційні підшивки", — йдеться в пості.

При цьому, як пише Джейкобс, ще до прибуття Зеленського були підозри, що все може розвалиться.

"Тому що адміністрація Трампа тижнями наполягала на підписанні угоди про мінерали на рівні міністрів, а Україна відмовилася. Зеленський хотів гарантій безпеки", — написала кореспондентка.

Також посилаючись на джерела, Джейкобс додала, що чиновники США вважали, що переговори з російськими диктатором Володимиром Путіним будуть набагато складнішими. Тому в п'ятницю "вони не повірили, що саме Зеленський був складнішим, висуваючи максимальні вимоги".

Що передувало

Нагадаємо, що між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі в Білому домі, 28 лютого, сталася перепалка. Зокрема, Трамп виступив за підписання мирної угоди, заявивши, що тільки потім можна буде говорити про гарантії безпеки. Український президент бачить ситуацію навпаки — спочатку гарантії, а після мирний договір.

Крім того, ми писали, що підбиваючи підсумки зустрічі Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він нібито "не готовий до миру".