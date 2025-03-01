Администрация Трампа не уверена, что заставит Россию и Украину прекратить войну

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: nv.ua

В администрации президента США Дональда Трампа уже не уверены в том, что им удастся заставить Россию и Украину прекратить войну. В частности, сомнения появились после перепалки Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом в соцсети Х сообщает старший корреспондент CBS News при Белом доме Дженнифер Джейкобс.

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"Высокопоставленные источники Трампа сообщили мне, что Белый дом теперь не уверен, смогут ли они заставить россиян и украинцев прекратить боевые действия", — пишет журналистка.

По ее словам, эпизод из общения Трампа с Зеленским "поднял вопрос о том, сможет ли он (украинский президент — Ред.) двигаться к мирному соглашению". Кроме того, это поднимает вопрос о том, приостановят ли США помощь Украине.

"Но Трамп не стремится к смене режима в Украине. Никаких обсуждений о том, кто в Украине может быть лучшим лидером, чем Зеленский", — говорится в публикации.

Далее Джейкобс рассказала, что украинские чиновники в пятницу днем обратились к высокопоставленным чиновникам Белого дома, которые отчаянно хотят вернуть соглашение в нужное русло.

"Но сегодня (в пятницу — Ред.) этого не произойдет, как мне сказали. Трамп не хочет больше разговаривать с Зеленским сегодня", — пишет корреспондентка.

В ее посте сказано, что когда госсекретарь США Марко Рубио и советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц вошли в комнату Рузвельта, чтобы попросить Зеленского уйти, Рубио ясно дал понять, что дальнейшие встречи в пятницу будут контрпродуктивными. Кроме того, Волц сказал "Зеленскому, что он совершил огромную ошибку".

В то же время, никаких телефонных звонков между Трампом и Путиным не запланировано.

"Но несколько европейских чиновников звонили высшим должностным лицам Трампа после того, как Зеленский ушел, спрашивая, как можно спасти соглашение по полезным ископаемым. Трамп намеревался подписать соглашение о полезных ископаемых сегодня. Было подготовлено два официальных подшивки", — говорится в посте.

При этом, как пишет Джейкобс, еще до прибытия Зеленского были подозрения, что все может развалится.

"Потому что администрация Трампа неделями настаивала на подписании соглашения о минералах на уровне министров, а Украина отказалась. Зеленский хотел гарантий безопасности", — написала корреспондент.

Также ссылаясь на источники, Джейкобс добавила, что чиновники США считали, что переговоры с российскими диктатором Владимиром Путиным будут намного сложнее. Поэтому в пятницу "они не поверили, что именно Зеленский был более сложным, выдвигая максимальные требования".

Что предшествовало

Напомним, что между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме, 28 февраля, случилась перепалка. В частности, Трамп выступил за подписание мирного соглашения, заявив, что только потом можно будет говорить о гарантиях безопасности. Украинский президент видит ситуацию наоборот — сначала гарантии, а после мирный договор.

Кроме того, мы писали, что подводя итоги встречи Трамп обвинил Зеленского в том, что он якобы "не готов к миру".