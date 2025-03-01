Поток оружия США в Украину может полностью прекратиться, — NYT

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Поток оружия и военной техники из Соединенных Штатов Америки в Украину практически прекратился. А после встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского администрация заявила о возможной отмене всей помощи, включая ту, что была договорена во времена Джо Байдена.

Об этом пишет The NYT.

Читайте также:

Помощь США для Украины

В материале говорится, что администрация Байдена считала, что военная помощь Украине на 67 миллиардов долларов была крайне необходимой. В то же время Трамп может рассматривать любую дальнейшую помощь, как рычаг давления.

Сейчас поток оружия и военной техники из США в Украину практически прекратился. А на момент отъезда Зеленского после спора, "ситуация выглядела еще более ужасной".

С того времени как Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета вооружений, прошло 50 дней. Новая же администрация мало говорила о дальнейших планах по предоставлению оружия.

Издание пишет, что вчера представитель администрации Трампа заявил, что вся американская помощь Украине, включая последние поставки боеприпасов и оборудования, санкционированные и оплаченные во времена администрации Байдена, — в ближайшее время может быть отменена.

Сколько помощи уже оказали США

После полномасштабного вторжения России США объявляли поставки военной техники примерно каждые две недели, а иногда даже с интервалом в пять-шесть дней.

Как сообщает Пентагон, из суммы, которую Конгресс разрешил дополнительно изъять из арсенала Минобороны, осталось еще около 3,85 миллиарда долларов. В то же время экс-чиновник администрации Байдена отметил, что последнее вооружение, которое Украина приобрела у оборонных компаний США, будет отгружено в течение шести месяцев.

Ранее NBC News писало, что США прекратили помощь в восстановлении энергосистемы Украины, которая пострадала от российских атак.

А в CBS News отметило, что по словам высокопоставленных чиновников США, администрация Трампа "уже не уверена" в том, что ей удастся прекратить войну в Украине.