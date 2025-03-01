Держдеп США припинив допомогу USAID для відновлення енергосистеми України

Енергетик лагодить електромережі. Фото: ДТЕК

Цього тижня Держдепартамент США припинив реалізацію ініціативи Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), у рамках якої сотні мільйонів доларів було інвестовано у відновлення енергосистеми України. Йдеться про відновлення енергетичних об'єктів, які страждають внаслідок російських атак.

Про це повідомляє NBC News, посилаючись на двох співробітників USAID.

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"Це суттєво підриває можливості цієї адміністрації вести переговори про припинення вогню і стане сигналом для Росії, що нас не хвилює Україна або наші минулі інвестиції", — заявив NBC News один зі співробітників USAID, який брав участь у місії в Україні.

Продовжуючи коментувати ситуацію, чиновник сказав, що Росія веде проти України подвійну гру. Зокрема, не тільки військову, а й економічну.

"Вони намагаються розчавити економіку, але USAID зіграло центральну роль у її стійкості, (включно зі — Ред.) зміцненням енергетичної мережі... Ми надали величезну підтримку українському уряду, щоб уникнути макроекономічної кризи", — додав він.

Тим часом NBC пише, що крім завершення проєкту з енергетичної безпеки, USAID також різко скорочує свою присутність в Україні.

Обидва джерела попередили, що вихід USAID з України залишить енергосистему країни вразливою в розпал зими. Причиною називають те, що система буде зазнавати нових атак РФ.

Нагадаємо, що близько двох тижнів тому президент США Дональд Трамп звільнив генерального інспектора USAID Пола Мартіна. Звільнення відбулося через день після публікації критичного звіту про наслідки скорочення міжнародної допомоги.

Також ми писали, що ще кількома днями раніше Трамп виступив із різкою критикою USAID, заявивши, що організація витрачала кошти на "жахливі речі" і допускала корупційні схеми.