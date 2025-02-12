Администрация Трампа уволили еще одного независимого инспектора USAID

Офис USAID в Вашингтоне. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Президент Дональд Трамп уволил генерального инспектора Агентства США по международному развитию(USAID) Пола Мартина. Это случилось всего через день после публикации критического отчета о последствиях сокращения международной помощи.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Причина увольнения

Пол Мартин, назначенный на должность Джо Байденом в декабре 2023 года, получил электронное письмо от заместителя директора Офиса персонала президента Трента Морса с коротким сообщением о немедленном прекращении его полномочий.

Журналисты отмечают, что увольнение произошло после того, как офис Мартина обнародовал отчет, в котором отмечалось, что 489 миллионов долларов США продовольственной помощи оказались под угрозой списания или нецелевого использования из-за остановки программ администрацией Трампа.

По выводам инспекции, из-за замораживания финансирования экстренная продовольственная помощь была отклонена, что задержало поставки по всему миру. Исполнители, финансируемые USAID, получали противоречивые инструкции, что парализовало процесс оказания помощи, а коммуникационные ограничения между сотрудниками USAID и их партнерами затруднили координацию гуманитарных миссий.

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Бывший сотрудник USAID Джереми Кониндик отметил, что отчет Мартина показал "лишь часть проблемы", ведь масштабная остановка работы агентства может привести к катастрофическим последствиям в сфере гуманитарной помощи.

Бывший генеральный инспектор Департамента по делам ветеранов Майкл Миссал заявил, что увольнение подрывает независимый надзор и является попыткой подавить критику. Также эксперты выражают обеспокоенность, что это увольнение может осложнить расследование о влиянии сокращения помощи в Африке, Газе и других кризисных регионах.

Напомним, в начале места Белый дом обнародовал перечень расходов USAID, часть из которых вызвала волну возмущения и скандал.

Впоследствии стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа отправила работников USAID в отпуск и готовит массовые сокращения.

А Дональд Трамп раскритиковал работу USAID и заявил, что работа является коррумпированной.