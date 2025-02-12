Администрация Трампа уволили еще одного независимого инспектора USAID

Трамп уволил генинспектора USAID после критического отчета
Президент Дональд Трамп уволил генерального инспектора Агентства США по международному развитию(USAID) Пола Мартина. Это случилось всего через день после публикации критического отчета о последствиях сокращения международной помощи.
Об этом сообщает The Washington Post.
Причина увольнения
Пол Мартин, назначенный на должность Джо Байденом в декабре 2023 года, получил электронное письмо от заместителя директора Офиса персонала президента Трента Морса с коротким сообщением о немедленном прекращении его полномочий.
Журналисты отмечают, что увольнение произошло после того, как офис Мартина обнародовал отчет, в котором отмечалось, что 489 миллионов долларов США продовольственной помощи оказались под угрозой списания или нецелевого использования из-за остановки программ администрацией Трампа.
По выводам инспекции, из-за замораживания финансирования экстренная продовольственная помощь была отклонена, что задержало поставки по всему миру. Исполнители, финансируемые USAID, получали противоречивые инструкции, что парализовало процесс оказания помощи, а коммуникационные ограничения между сотрудниками USAID и их партнерами затруднили координацию гуманитарных миссий.
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Бывший сотрудник USAID Джереми Кониндик отметил, что отчет Мартина показал "лишь часть проблемы", ведь масштабная остановка работы агентства может привести к катастрофическим последствиям в сфере гуманитарной помощи.
Бывший генеральный инспектор Департамента по делам ветеранов Майкл Миссал заявил, что увольнение подрывает независимый надзор и является попыткой подавить критику. Также эксперты выражают обеспокоенность, что это увольнение может осложнить расследование о влиянии сокращения помощи в Африке, Газе и других кризисных регионах.
Напомним, в начале места Белый дом обнародовал перечень расходов USAID, часть из которых вызвала волну возмущения и скандал.
Впоследствии стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа отправила работников USAID в отпуск и готовит массовые сокращения.
А Дональд Трамп раскритиковал работу USAID и заявил, что работа является коррумпированной.
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