USAID звинуватили у розтратах та зловживаннях — що каже Білий дім

Білий дім оприлюднив перелік "розтрат та зловживань" в USAID
Білий дім опублікував деякі приклади програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Адміністрація президента Дональда Трампа звинувачує агенцію у "розтратах та зловживаннях".
Відповідна заява з'явилася на сайті Білого дому.
Витрати USAID
Білий дім зазначив, що упродовж десятиліть USAID було непідзвітним платникам податків, оскільки направляло величезні суми грошей на "безглузді проєкти".
"Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) направляло величезні суми грошей на безглузді — і, у багатьох випадках, зловмисні — улюблені проєкти вкорінених бюрократів, практично без нагляду", — йдеться в повідомленні.
Водночас у відомстві навели кілька прикладів "розтрат та зловживань", серед них:
- шість мільйонів доларів на фінансування туризму в Єгипті;
- сотні тисяч доларів для некомерційної організації, пов’язаної з терористичними організаціями — навіть після того, як генеральний інспектор розпочав розслідування;
- сотні тисяч страв, які пішли пов’язаним з Аль-Каїдою бойовикам у Сирії;
- фінансування виробництва "персоналізованих" протизаплідних засобів контролю народжуваності в країнах, що розвиваються;
- мільйони для EcoHealth Alliance, яка брала участь у дослідженнях в лабораторії Ухань (Китай);
- сотні мільйонів доларів на фінансування "зрошувальних каналів, сільськогосподарського обладнання та навіть добрив, які використовуються для підтримки безпрецедентного вирощування маку та виробництва героїну в Афганістані", що приносить користь Талібану";
- 47 тисяч доларів на "трансгендерну оперу" в Колумбії;
- 32 тисячі доларів за "трансгендерний комікс" у Перу;
- 2,5 млн доларів на електромобілі для В'єтнаму тощо.
"Список буквально можна продовжувати і продовжувати — і все це відбувалося десятиліттями. При президенті Трампі марнотратство, шахрайство та зловживання припинилися", — додали у Білому домі.
Нагадаємо, Дональд Трамп планує передати USAID під контроль Держдепу. Це може суттєво змінити механізми розподілу американської зовнішньої допомоги.
Водночас Ілон Маск заблокував акаунт USAID в X. Це трапилося після того, як мільярдер звинуватив агенцію у фінансуванні досліджень біологічної зброї, зокрема COVID-19.
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