USAID звинуватили у розтратах та зловживаннях — що каже Білий дім

Будівля USAID у Вашингтоні. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Білий дім опублікував деякі приклади програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Адміністрація президента Дональда Трампа звинувачує агенцію у "розтратах та зловживаннях".

Відповідна заява з'явилася на сайті Білого дому.

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Витрати USAID

Білий дім зазначив, що упродовж десятиліть USAID було непідзвітним платникам податків, оскільки направляло величезні суми грошей на "безглузді проєкти".

"Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) направляло величезні суми грошей на безглузді — і, у багатьох випадках, зловмисні — улюблені проєкти вкорінених бюрократів, практично без нагляду", — йдеться в повідомленні.

Водночас у відомстві навели кілька прикладів "розтрат та зловживань", серед них:

шість мільйонів доларів на фінансування туризму в Єгипті;

сотні тисяч доларів для некомерційної організації, пов’язаної з терористичними організаціями — навіть після того, як генеральний інспектор розпочав розслідування;

сотні тисяч страв, які пішли пов’язаним з Аль-Каїдою бойовикам у Сирії;

фінансування виробництва "персоналізованих" протизаплідних засобів контролю народжуваності в країнах, що розвиваються;

мільйони для EcoHealth Alliance, яка брала участь у дослідженнях в лабораторії Ухань (Китай);

сотні мільйонів доларів на фінансування "зрошувальних каналів, сільськогосподарського обладнання та навіть добрив, які використовуються для підтримки безпрецедентного вирощування маку та виробництва героїну в Афганістані", що приносить користь Талібану";

47 тисяч доларів на "трансгендерну оперу" в Колумбії;

32 тисячі доларів за "трансгендерний комікс" у Перу;

2,5 млн доларів на електромобілі для В'єтнаму тощо.

"Список буквально можна продовжувати і продовжувати — і все це відбувалося десятиліттями. При президенті Трампі марнотратство, шахрайство та зловживання припинилися", — додали у Білому домі.

Нагадаємо, Дональд Трамп планує передати USAID під контроль Держдепу. Це може суттєво змінити механізми розподілу американської зовнішньої допомоги.

Водночас Ілон Маск заблокував акаунт USAID в X. Це трапилося після того, як мільярдер звинуватив агенцію у фінансуванні досліджень біологічної зброї, зокрема COVID-19.