На думку Маска, USAID фінансувало розробку COVID-19 та пропаганду

Ілон Маск святкує перемогу Дональда Трампа. Фото: Reuters

Власник компанії SpaceX Ілон Маск публічно висловив жорстку критику на адресу Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), звинувативши його у причетності до фінансування розробки COVID-19 та поширення пропаганди в медіа. Також мільярдер не забув згадати й про Україну.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на соцмережу X.

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Маск звинуватив USAID у фінансуванні розробки COVID-19. Фото: скриншот

Заява Маска прозвучала після того, як двох керівників служби безпеки USAID було відсторонено від роботи за відмову надати секретну інформацію Департаменту урядової ефективності США (DOGE), яким керує Маск. Після примусового доступу до штаб-квартири USAID, Маск назвав агентство "злочинною організацією", яка потребує ліквідації.

Також Маск вважає, що USAID просувало пропаганду. Фото: скриншот

Мільярдер репоснув допис з інтерв'ю Зеленського, у якому той згадував, що не вся обіцяна Україні від США допомога надійшла Києву.

Не обійшлось і про згадку щодо фінансування України. Фото: скриншот

Дії Маска посилюють чутки про наміри колишнього президента США Дональда Трампа ліквідувати USAID та приєднати його до Державного департаменту. Наразі сторінка USAID у соціальній мережі X недоступна.

Нагадаємо, 24 січня Держдепартамент США видав наказ зупинити всю іноземну допомогу.

Згодом представники адміністрації Дональда Трампа пояснили таке рішення, аргументуючи, що кошти витрачалися нераціонально.

Пізніше Федеральний суд США заблокував рішення Трампа про припинення фінансування програм зовнішньої допомоги.