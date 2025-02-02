По мнению Маска, USAID финансировало разработку COVID-19 и пропаганду

Илон Маск празднует победу Дональда Трампа. Фото: Reuters

Владелец компании SpaceX Илон Маск публично высказал жесткую критику в адрес Агентства США по международному развитию(USAID), обвинив его в причастности к финансированию разработки COVID-19 и распространению пропаганды в медиа. Также миллиардер не забыл упомянуть и об Украине.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на соцсеть X.

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Маск обвинил USAID в финансировании разработки COVID-19. Фото: скриншот

Заявление Маска прозвучало после того, как два руководителя службы безопасности USAID были отстранены от работы за отказ предоставить секретную информацию Департаменту правительственной эффективности США (DOGE), которым руководит Маск. После принудительного доступа в штаб-квартиру USAID, Маск назвал агентство "преступной организацией", которая нуждается в ликвидации.

Также Маск считает, что USAID продвигало пропаганду. Фото: скриншот

Миллиардер репостнул пост из интервью Зеленского, в котором тот упоминал, что не вся обещанная Украине от США помощь поступила Киеву.

Не обошлось и без упоминания о финансировании Украины. Фото: скриншот

Действия Маска усиливают слухи о намерениях бывшего президента США Дональда Трампа ликвидировать USAID и присоединить его к Государственному департаменту. Сейчас страница USAID в социальной сети X недоступна.

Напомним, 24 января Госдепартамент США издал приказ остановить всю иностранную помощь.

Впоследствии представители администрации Дональда Трампа объяснили такое решение, аргументируя, что средства тратились нерационально.

Позже Федеральный суд США заблокировал решение Трампа о прекращении финансирования программ внешней помощи.