USAID обвинили в растратах и злоупотреблениях — что говорит Белый дом

Здание USAID в Вашингтоне. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Белый дом опубликовал некоторые примеры программ Агентства США по международному развитию (USAID). Администрация президента Дональда Трампа обвиняет агентство в "растратах и злоупотреблениях".

Соответствующее заявление появилось на сайте Белого дома.

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Расходы USAID

Белый дом отметил, что на протяжении десятилетий USAID было неподотчетным налогоплательщикам, поскольку направляло огромные суммы денег на "бессмысленные проекты".

"Агентство США по международному развитию (USAID) направляло огромные суммы денег на бессмысленные — и, во многих случаях, злонамеренные — любимые проекты укоренившихся бюрократов, практически без надзора", — говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве привели несколько примеров "растрат и злоупотреблений", среди них:

шесть миллионов долларов на финансирование туризма в Египте;

сотни тысяч долларов для некоммерческой организации, связанной с террористическими организациями — даже после того, как генеральный инспектор начал расследование;

сотни тысяч блюд, которые пошли связанным с Аль-Каидой боевикам в Сирии;

финансирование производства "персонализированных" противозачаточных средств контроля рождаемости в развивающихся странах;

миллионы для EcoHealth Alliance, которая участвовала в исследованиях в лаборатории Ухань (Китай);

сотни миллионов долларов на финансирование "оросительных каналов, сельскохозяйственного оборудования и даже удобрений, которые используются для поддержки беспрецедентного выращивания мака и производства героина в Афганистане", что приносит пользу Талибану";

47 тысяч долларов на "трансгендерную оперу" в Колумбии;

32 тысячи долларов за "трансгендерный комикс" в Перу;

2,5 млн долларов на электромобили для Вьетнама и тому подобное.

"Список буквально можно продолжать и продолжать — и все это происходило десятилетиями. При президенте Трампе расточительство, мошенничество и злоупотребления прекратились", — добавили в Белом доме.

Напомним, Дональд Трамп планирует передать USAID под контроль Госдепа. Это может существенно изменить механизмы распределения американской внешней помощи.

В то же время Илон Маск заблокировал аккаунт USAID в X. Это случилось после того, как миллиардер обвинил агентство в финансировании исследований биологического оружия, в частности COVID-19.