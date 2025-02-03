Ілон Маск звинувачує USAID у фінансуванні COVID-19, а також заблокував акаунт організації у своїй соцмережі X

Мільярдер Ілон Маск. Фото: Reuters

Соціальна мережа X Ілона Маска заблокувала обліковий запис агентства USAID, яке мало майже мільйон підписників. Цей крок відбувся після того, як пан Маск публічно висловив свою критичну позицію щодо діяльності USAID, звинувативши його у фінансуванні досліджень біологічної зброї, зокрема COVID-19.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Заблокований акаунт USAID. Фото: Скриншот

Наразі він відображається як недоступний. Проте повністю ще не видалений з платформи Маска.

Раніше мільярдер та власник соцмережі заявив, що USAID виділило значні кошти організації EcoHealth Alliance, яка, на думку деяких джерел, проводила дослідження з модифікації коронавірусів у лабораторії в Ухані.

Крім того, Маск повторив звинувачення щодо причетності USAID до розвідувальних операцій і дестабілізації політичної ситуації в різних країнах. Він назвав агентство "зміїним гніздом" і висловив думку, що його діяльність є шкідливою для Сполучених Штатів.

Раніше повідомлялось, що міністр уряду Польщі закликав до бойкоту автомобілів Tesla. Це сталось після того, як Маск під час мітингу ультраправої німецької партії AfD заявив, що "занадто багато уваги приділяється минулій провині".

Раніше Tesla опустилася у рейтингу найдорожчих автобрендів світу 2025 з першого місця на четверте. Також експерти назвали найпоширеніші проблеми вживаних Tesla Model Y.