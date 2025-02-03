Илон Маск обвиняет USAID в финансировании COVID-19, а также заблокировал аккаунт организации в своей соцсети X

Миллиардер Илон Маск. Фото: Reuters

Социальная сеть X Илона Маска заблокировала учетную запись агентства USAID, которое имело почти миллион подписчиков. Этот шаг произошел после того, как господин Маск публично выразил свою критическую позицию относительно деятельности USAID, обвинив его в финансировании исследований биологического оружия, в частности COVID-19.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Что теперь с учетной записью USAID

Заблокированный аккаунт USAID заблокирован. Фото: Скриншот

Сейчас он отображается как недоступный. Однако полностью еще не удален с платформы Маска.

Ранее миллиардер и владелец соцсети заявил, что USAID выделило значительные средства организации EcoHealth Alliance, которая, по мнению некоторых источников, проводила исследования по модификации коронавирусов в лаборатории в Ухане.

Кроме того, Маск повторил обвинения о причастности USAID к разведывательным операциям и дестабилизации политической ситуации в разных странах. Он назвал агентство "змеиным гнездом" и выразил мнение, что его деятельность является вредной для Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что министр правительства Польши призвал к бойкоту автомобилей Tesla. Это произошло после того, как Маск во время митинга ультраправой немецкой партии AfD заявил, что "слишком много внимания уделяется прошлой вине".

Ранее Tesla опустилась в рейтинге самых дорогих автобрендов мира 2025 с первого места на четвертое. Также эксперты назвали самые распространенные проблемы подержанных Tesla Model Y.