USAID під загрозою ліквідації — Вашингтон відкликає співробітників

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Адміністрація президента Дональда Трампа оголосила про відправлення в адміністративну відпустку всіх співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), які працюють за прямим наймом по всьому світу. Таке рішення є частиною масштабної перебудови допомоги, що передбачає фактичну ліквідацію агентства як незалежної організації та його об’єднання з Державним департаментом.

Про це повідомляє Reuters.

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Згідно з офіційним повідомленням, розміщеним на веб-сайті USAID, який не працює з вихідних, усі такі співробітники будуть відправлені у відпустку з 7 лютого 2025 року. Винятки передбачені лише для персоналу, який займається критично важливими функціями місії, основним керівництвом та спеціально визначеними програмами.

За даними Дослідницької служби Конгресу США, штат USAID налічує понад 10 000 працівників, причому близько двох третин з них працюють за кордоном.

Для співробітників, які перебувають за межами США, адміністрація готує план повернення на батьківщину у координації з Держдепартаментом, покриваючи витрати на зворотний проїзд упродовж 30 днів.

Держсекретар Марко Рубіо, який тепер очолює агентство, звинуватив USAID у "неефективності" та заявив про необхідність змін. У своєму листі до Конгресу він наголосив, що частина USAID може бути інтегрована до Державного департаменту, а решта – розформована. Водночас юридичні обмеження забороняють президенту скасувати агентство без схвалення Конгресу, що може стати перешкодою для реалізації цих планів.

Нагадаємо, у США хочуть, щоб роботу USAID взяв під контроль Державний департамент. Там вважають, що у відомстві нераціонально витрачали кошти.

Відомо, що USAID фінансувало деякі проєкти в Україні.