USAID под угрозой ликвидации — Вашингтон отзывает сотрудников

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Администрация президента Дональда Трампа объявила об отправке в административный отпуск всех сотрудников Агентства США по международному развитию(USAID), работающих по прямому найму по всему миру. Такое решение является частью масштабной перестройки помощи, предусматривающей фактическую ликвидацию агентства как независимой организации и его объединение с Государственным департаментом.

Об этом сообщает Reuters.

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Трамп отправил всех работников USAID в отпуск

Согласно официальному сообщению, размещенному на веб-сайте USAID, который не работает с выходных, все такие сотрудники будут отправлены в отпуск с 7 февраля 2025 года. Исключения предусмотрены только для персонала, который занимается критически важными функциями миссии, основным руководством и специально определенными программами.

По данным Исследовательской службы Конгресса США, штат USAID насчитывает более 10 000 работников, причем около двух третей из них работают за рубежом.

Для сотрудников, находящихся за пределами США, администрация готовит план возвращения на родину в координации с Госдепартаментом, покрывая расходы на обратный проезд в течение 30 дней.

Госсекретарь Марко Рубио, который теперь возглавляет агентство, обвинил USAID в "неэффективности" и заявил о необходимости изменений. В своем письме к Конгрессу он отметил, что часть USAID может быть интегрирована в Государственный департамент, а остальные — расформирована. В то же время юридические ограничения запрещают президенту отменить агентство без одобрения Конгресса, что может стать препятствием для реализации этих планов.

Напомним, в США хотят, чтобы работу USAID взял под контроль Государственный департамент. Там считают, что в ведомстве нерационально тратили средства.

Известно, что USAID финансировало некоторые проекты в Украине.