Зупинення допомоги США Україні — які проєкти страждають найбільше

Допомога Україні в рамках USAID. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Україна переживає шокове рішення адміністрації нового президент Дональда Трампа негайно призупинити всі програми зовнішньої допомоги США. Пауза в роботі USAID впливає на такі проєкти, як реабілітація ветеранів, незалежні ЗМІ та гуманітарна допомога.

Про це пише The Guardian.

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Видання зазначало, було очевидним, що нова адміністрація перегляне діяльність USAID, але очікувалося, що хоча б деякі з найважливіших програм для України внесуть до переліку винятків.

Натомість наказ про припинення роботи, виданий минулої п’ятниці, залишив сотні проєктів без фінансування щонайменше на період 90-денної перевірки. За даними видання, київський офіс USAID робив спроби, аби зберегти кошти на деякі з найважливіших програм, але у Вашингтоні відмовили.

"Вони просили винятку для деяких програм, які вони вважають критичними, але не отримали цього. Зрозуміло, що нова адміністрація хоче зруйнувати те, що було раніше, і побудувати щось абсолютно нове", — повідомило джерело, знайоме з дискусіями щодо майбутнього USAID в Україні.

Водночас український президент Володимир Зеленський сказав, що уряд віддасть пріоритет найважливішим програмам, які фінансуються USAID, і спробує їх забезпечити шляхом альтернативних джерел фінансування.

"Є програми на кшталт протезування кінцівок або спеціальної реабілітації, які, очевидно, не можна раптово припинити. Буде здійснене розставляння пріоритетів", — пояснив радник Зеленського Михайло Подоляк.

У матеріалі йдеться, що поки що військова та фінансова допомога Україні не постраждали, але з 24 лютого 2022 року USAID надала понад 7,6 мільярда доларів гуманітарної допомоги та допомоги на розвиток і підтримує великий діапазон проєктів у багатьох секторах.

Нагадаємо, 26 січня офіс USAID тимчасово призупинив усі проєкти в Україні та видатки на них на 90 днів.

Водночас нардеп Ярослав Железняк повідомив, що США зроблять винятки у забороні фінансування зовнішніх програм по системі USAID.