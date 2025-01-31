Зупинення допомоги США Україні — які проєкти страждають найбільше

Шокове рішення — як Україна переживає призупинення допомоги США
Україна переживає шокове рішення адміністрації нового президент Дональда Трампа негайно призупинити всі програми зовнішньої допомоги США. Пауза в роботі USAID впливає на такі проєкти, як реабілітація ветеранів, незалежні ЗМІ та гуманітарна допомога.
Про це пише The Guardian.
Як Україна переживає призупинення допомоги США
Видання зазначало, було очевидним, що нова адміністрація перегляне діяльність USAID, але очікувалося, що хоча б деякі з найважливіших програм для України внесуть до переліку винятків.
Натомість наказ про припинення роботи, виданий минулої п’ятниці, залишив сотні проєктів без фінансування щонайменше на період 90-денної перевірки. За даними видання, київський офіс USAID робив спроби, аби зберегти кошти на деякі з найважливіших програм, але у Вашингтоні відмовили.
"Вони просили винятку для деяких програм, які вони вважають критичними, але не отримали цього. Зрозуміло, що нова адміністрація хоче зруйнувати те, що було раніше, і побудувати щось абсолютно нове", — повідомило джерело, знайоме з дискусіями щодо майбутнього USAID в Україні.
Водночас український президент Володимир Зеленський сказав, що уряд віддасть пріоритет найважливішим програмам, які фінансуються USAID, і спробує їх забезпечити шляхом альтернативних джерел фінансування.
"Є програми на кшталт протезування кінцівок або спеціальної реабілітації, які, очевидно, не можна раптово припинити. Буде здійснене розставляння пріоритетів", — пояснив радник Зеленського Михайло Подоляк.
У матеріалі йдеться, що поки що військова та фінансова допомога Україні не постраждали, але з 24 лютого 2022 року USAID надала понад 7,6 мільярда доларів гуманітарної допомоги та допомоги на розвиток і підтримує великий діапазон проєктів у багатьох секторах.
Нагадаємо, 26 січня офіс USAID тимчасово призупинив усі проєкти в Україні та видатки на них на 90 днів.
Водночас нардеп Ярослав Железняк повідомив, що США зроблять винятки у забороні фінансування зовнішніх програм по системі USAID.
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